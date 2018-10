Die Idylle vor dem Laubsauger

Und nun? Rechen und Besen sind in unseren modernen Zeiten out, dafür wird dem Blattwerk mit teils monströsen Laubsaugern zu Leibe gerückt. Wie war das noch mit den Spatzen und den Kanonen? Naturschutzverbände werben seit Jahren dafür, das Laub vor allem im heimischen Garten liegen zu lassen. „Zusammengerechte Laubhaufen sind für viele Tiere eine notwendige Überwinterungshilfe“, teilt der Naturschutzbund mit. Dort fänden Igel und die Larven vieler Schmetterlinge Unterschlupf.

Laubsauger sieht der Nabu kritisch. Die ökologischen Schäden seien enorm. „Millionenfach werden Kleinstlebewesen aufgesaugt und zerstückelt.“ Wobei es ja manchmal Sinn macht, das Laub zu entfernen. Etwa auf Rad- und Gehwegen, die sonst rutschig werden. In Wetzlar pflegt die Stadt nach Angaben von Sprecher Eckhard Nickig 400 Hektar Grünanlagen. „Das Laub muss runter von den Rasenflächen, sonst bildet sich Schimmel und der Rasen geht kaputt“, sagt Nickig. „Auch von empfindlichen Stauden und Wegen in den öffentlichen Anlagen muss das Laub entfernt werden.“ In älteren Gehölzbeständen werde das Laub liegen gelassen – auch, um Unterschlupf für Igel und anderes Getier zu bieten. Im Einsatz hat die Stadt das gesamte Repertoire: Rechen, Laubbläser und zwei große Laubsauger, die das Laub aufnehmen, zerkleinern und in einem Transportbehälter ablegen. Das Foto entstand in der Friedenstraße. (pre/Foto: Reeber)