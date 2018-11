Von Martin H. Heller

Die Leiden der junge Wörter

Dichterwettstreit Daniel Wagner gewinnt in Wetzlar

Wetzlar Man hätte sich vor Lachen „googeln“ können, wenn die Botschaft nicht so nachdenklich gestimmt hätte: Der Heidelberger Daniel Wagner hat mit Wortwitz und pointiertem Inhalt beim Poetry-Slam am Samstag in Wetzlar beim Publikum am besten gepunktet.

