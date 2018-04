Von Jenny Berns

Die Mittelalter-Macher werden 25

Brauchtum Aktionsring Braunfels lädt für Freitag zur großen Jubiläumsparty ein

Braunfels Was hat Feuerzangenbowle mit dem Mittelalter zu tun? Viel, wenn der Aktionsring Braunfels mit von der Partie ist. In diesem Jahr hat der Aktionsring 25. Jubiläum und wird dies am Freitag feiern.

