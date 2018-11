Die Pontonbrücke ist eingemottet

Im inzwischen 41. Sommer hat die Schwimmbrücke seit Mitte März die Lahnufer verbunden. Zum ersten Mal wurde sie zum Hessentag 1975 erreichtet. Das aktuelle Modell stammt vom Hessentag 2012. Doch immer kurz vor dem Winter ist Schluss, dann wird die 60 Tonnen schwere, 48 Meter lange und 2,50 Meter breite Brücke abgebaut und eingelagert, um sie vor möglichen Schäden durch Eis oder Hochwasser zu schützen.

Mit Hilfe des Autokrans wir die Brücke in sechs Teile zerlegt, auf einen Tieflader verladen und abtransportiert

20 THW-Helfer waren am Samstag ab 8 Uhr trotz aller Routine gute sieben Stunden lang mit den Arbeiten beschäftigt, unterstützt von einem Autokran und sechs Mitgliedern der DLRG mit ihrem Motorboot, berichtete THW-Gruppenführer und Sprecher Marvin Stock. Die Brücke, die auf vier Pontons schwimmt, wird mit Hilfe des Krans in sechs Teile zerlegt, auf einen Tieflader verladen und abtransportiert. Wegen der milden Witterung habe die Brückensaison diesmal sogar etwas länger gedauert als üblich , sagte Stock. Überwintern wird die Arno-Riedl-Brücke diesmal wieder auf dem THW-Gelände in der Spilburg. Im vergangenen Jahr waren dort noch Flüchtlinge untergebracht. Aus Platzmangel war die Brücke deshalb an der Kläranlage untergebracht worden.

Am kompliziertesten und aufwendigsten bei der Aktion ist jedes Jahr aufs Neue der Transport der Brücke in ihre Unterkunft. Vor allem dann, wenn sich Autofahrer nicht daran halten, dass die Langgasse an diesem Tag für parkende Fahrzeuge gesperrt ist. In der Vergangenheit kam es deshalb schon häufig vor, dass es für den Tieflader kein Durchkommen gab und die Autos abgeschleppt werden mussten.

So wie der Winter vorbei ist, wird die Arno-Riedl-Brücke im Frühjahr 2017 wieder vom THW aufgebaut werden. Bis dahin ist die Überquerung der Lahn nur über die nahe gelegene Alte Lahnbrücke möglich.

