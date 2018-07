Von Dirk Wingender

Die Schule wächst in den Ferien

Lösung Große Raumrochade in Hermannstein ermöglicht Platz für weitere Klassen

Wetzlar-Hermannstein In den Ferien ist in der Schule nichts los? Doch: An der Grundschule in Hermannstein rücken Handwerker und Möbelpacker an, damit die Kinder zum Schulbeginn weitere Räume nutzen können. Nach langen Diskussionen ist das Platzproblem gelöst.

