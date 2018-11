Die Stadt im Hochzeitsfieber

Die Veranstalter der Firma „Hochzeitswerk“, der Hochzeitsfotograf Wladimir Zenner (Sinn) und die Hochzeitsplanerin Ina Hock (Freudenberg), waren zufrieden mit dem Verlauf.

Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) lobte den Mut, eine solche Messe in Wetzlar zu etablieren. Die Rittal-Arena sei ein guter Platz, um Menschen zusammenzubringen. Die Messe vereinige viele Dienstleister für den schönsten Tag des Lebens, um daraus eine besondere Veranstaltung zu machen.

So manches Paar nutzte gleich die Gelegenheit und suchte sich schon mal den passenden Ring aus

43 Anbieter konnten die Veranstalter nach Wetzlar holen. Bewusst hätten Zenner und Hock mehrere Anbieter des gleichen Genres zusammengeführt, damit die Besucher eine Auswahl hätten, so Hock. Hochzeitskleider waren neben Schminkstationen, Caterer-Angeboten, Trauringen oder Blumenschmuck zu sehen. DJ‘s, die für die richtige Musik sorgen, Lokale für die Hochzeitsfeier, ein Feuerwerksanbieter bis hin zu einem Alleinunterhalter ergänzten das Angebot.

So manches Paar nutzte die Gelegenheit, um den passenden Ring zu finden. Unter den Interessenten waren Janina Münch und Tobias Wengorsch aus Laubach. Ihr großer Tag steht im nächsten Jahr an. Die beiden stehen noch ziemlich am Anfang ihrer Planungen. Auch Nicole Teixeira und Max Horkert aus Siegen hatten die Anreise in Kauf genommen, weil sie 2019 vor den Altar treten wollen. Höhepunkte waren zwei Brautkleider-Modenschauen. Zudem gingen Models in Brautkleid und Herrenanzug durch die Gänge und zogen so die Blicke interessierter Paare auf sich.

Viele Aussteller waren aus Wetzlar, aber auch aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis sowie aus dem Kreis Gießen und Nordrhein-Westfalen kamen Aussteller.

Und so manches zukünftiges Brautpaar konnte zumindest schon einen Teil der anstehenden Feier abhaken, schließlich gab es Gutscheine für Hochzeitsfotos, Hochzeitsplanung und als Hauptpreis eine Reise nach Ägypten zu gewinnen.