Von Jörgen Linker

"Die auffälligen Kinder werden mehr"

BILDUNG 30 Jahre Schule - eine Schulleiterin berichtet, wie sich Unterricht, Kinder und Eltern verändert haben

SINN/HERBORN Sie war 30 Jahre lang Lehrerin, davon über 20 Jahre als Schulleiterin, zuletzt an der Neuen Friedensschule in Sinn und Merkenbach. Am 1. August geht sie in den Ruhestand. Anne Bauk-van Vugt erzählt wie sich Schule, Kinder, Eltern und Lehrer verändert haben.

Copyright © mittelhessen.de 2017