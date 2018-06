Von Tina Fischbach-Nispel

Die meisten wollen nur das eine – ab in die Mitte

Entwicklung Auf dem Mittelhessischen Immobilienmarkt steigt die Nachfrage – und das treibt die Preise immer

Wetzlar Beim Thema Wohnen kommt es eigentlich nur auf drei Fragen an: Standort, Standort, Standort. Danach richtet sich alles Weitere. Die Kosten zum Beispiel. Bislang gibt es einen hartnäckigen Trend –ab in die Mitte. Was der für Mittelhessen zur Folge hat, erfahren Sie hier.

