Von Heike Pöllmitz

Die "schworz Flich in de Kich"

Hoffest Über 100 Gäste kommen zur Heimatgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft

Wetzlar-Naunheim Über 100 Gäste haben am Wochenende einen vergnüglichen Sonntagnachmittag beim Hoffest der Heimatgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft Naunheim in deren Refugium in der Waldgirmeser Straße erlebt.

Copyright © mittelhessen.de 2017