Diebe haben es auf Mercedes’ abgesehen

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, waren die Diebe Ende der vergangenen Woche unterwegs. Im Wetzlarer Stadtteil Münchholzhausen machten sie sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Sudetenstraße an einer schwarzen Mercedes M-Klasse zu schaffen. An dem rund 50 000 Euro teuren Gefährt waren die Kennzeichen WZ-RO 74 angebracht.

In derselben Nacht schlugen Diebe auch in Rechtenbach zu. Hier brachten sie in der Hochelheimer Straße einen grauen Mercedes Benz GLE mit den Nummernschildern LDK-HZ 444 für rund 100 000 Euro in ihren Besitz.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit diesem Diebstahl in der besagten Nacht in der Sudetenstraße in Münchhausen oder in der Hochelheimer Straße in Rechtenbach beobachtet? Wo sind die beiden Mercedes in der Nacht aufgefallen?

Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80. (red)