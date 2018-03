Diebe schlagen Türen ein

Wetzlar Offenbar mehrere Diebe sind am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, zerschlugen die Täter mit einer Axt die Fensterscheibe des Ladens und stiegen dort ein. Im Inneren zerschlugen sie weitere Türen zum Lager. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro an. Die Täter flüchteten schließlich mit einem Fahrzeug. Was sie genau mitgenommen haben, ist noch unklar, auch der Wert der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden.