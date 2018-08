Diesel und Batterien geklaut

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. August, und Mittwoch, 15. August, zapften die bisher unbekannten Täter circa 400 Liter Diesel aus den Tanks der Baumaschinen Maschinen ab, die derzeit auf dem Baustellengelände am Ortsrand von Weidenhausen stehen. Außerdem bauten die Diebe zwei Batterien und eine Dieselpumpe aus den Fahrzeugen aus und nahmen diese mit.

Die Polizei in Wetzlar fragt jetzt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Landesstraße 3054 am Ortsausgang Weidenhausen in Richtung Rechtenbach gesehen? Hinweise unter (0 64 41) 91 80. (red)