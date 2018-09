Direktkandidaten diskutieren über fehlenden Wohnraum

Auf das Podium in der Aßlarer Stadthalle geladen waren die Direktkandidaten aller derzeit im Landtag vertretenen Parteien: Matthias Büger (FDP), Frank Steinraths (CDU), Caroline Krohn (Grüne), Cirsten Kunz (SPD) und Bernd Hannemann (Linke). Es fehlten somit Sascha Skopko (FW), Christopher-Ray Lenz (Partei) und Willi Wagner (AfD). Moderator war Hans-Joachim Rosenbaum, Regionalleiter der IG Bau, der zudem Mitglied des „Schattenkabinetts“ von SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel ist.

Wohnraum

Rosenbaum servierte Zahlenspiele der Landesregierung. „Nach Zahlen des ifo-Instituts, die schon ein paar Jahre alt sind, fehlen bis zum Jahr 2040 500 000 Wohnungen. Nach Rechnung der Regierung müssen jährlich 37 000 neue Wohnungen geschaffen werden. Aber wir schaffen das nicht“, sagte der Gewerkschafter. Rund 55 000 Menschen in Hessen suchten eine preisgebundene Wohnung, noch mehr eine bezahlbare Wohnung, stellte er dar: „In Südhessen, aber auch in Mittelzentren fehlt Wohnraum, auf dem Land sind es barrierefreie Wohnungen. Wir glauben, dass Bauen, Wohnen und Verkehrsinfrastruktur nicht trennbar sind.“ Die Wohnraumpreise stiegen, weil Boden teuer sei. Die Gewerkschaften würden den Kommunen empfehlen, Bodenvorratspolitik zu betreiben. Gewinne aus Grundstücksverkäufen müssten in bezahlbaren Wohnraum investiert werden.

Bernd Hannemann forderte den Staat zum Handeln auf: „Er hat sich aus der Verantwortung zurückgezogen. Der Markt regelt das nicht. Es ist eine Misere.“ Die Kommunen müssten ran, eine Gesellschaft für Wohnungsbau fehle, wie es sie etwa in der Schweiz gebe. Es müssten Leerstände in den Orten in einem Kataster erfasst werden. In Frankfurt könnte, so der Linken-Kandidat, Wohnraum in leeren Büros entstehen.

Was kann der Markt und was muss der Staat tun für mehr Wohnraum?

Dies sei längst alles auf den Weg gebracht, führte Frank Steinraths an und entgegnete: „Der Markt ist sehr wohl dafür geeignet, Wohnraum zu schaffen. Auch Förderprogramme greifen. Die Hessische Bauordnung wurde dahingehend geändert, dass gewerbliche Gebiete nicht enteignet, aber in Wohnraum umgewidmet werden können.“ Auch in Ortskernen Wohnraum zu schaffen sei möglich, „wenn man genau auf dem Grundriss des alten Gebäudes baut“. Ein Problem gebe es, sagte der Christdemokrat: „Alle wollen Wohnraum haben, aber nicht vor der eigenen Tür.“

Lösungen würden sowohl für Frankfurt als auch für den ländlichen Raum gebraucht, sagte Cirsten Kunz. „Es ist wichtig, dass wir hier wohnen können. Für Frankfurt bedarf es einer Lösung, hier vor Ort sind andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, vielleicht Programm für energetische Sanierungen“, räumte die Sozialdemokratin ein. Öffentliche Flächen sollten öffentlich bleiben und das Planungsrecht vereinfacht werden. Mit einer Grundsteuer C könne eventuell Spekulanten entgegengewirkt werden.

„Wohnen geht nicht ohne Teilhabe, Digitalisierung und Lebensentwürfe. Wohnen und arbeiten sollte kombinierbar sein. Wohnen bedeutet für uns Wohnqualität. Das geht nur, wenn man bestimmte Infrastrukturthemen voranbringt“, machte Caroline Krohn ihre grüne Position deutlich: „Es reicht nicht, das Minimum zu haben und mit Sozialwohnungen zu einer Ghettoisierung beizutragen.“ Es sei zu beobachten, dass gerade die genossenschaftlichen Modelle einen Aufschwung erlebten.

„Vom Grundsatz sind wir uns einig“, kommentierte Matthias Büger. „Nur wo die Schwerpunkte sein sollten, darin unterscheiden wir uns“, so der Liberale. Auch er sah einen Zusammenhang zwischen Wohnen und Verkehrsinfrastruktur auf dem Land: „Das gehört zusammen.“ Wegen teuren Bodens fehle es aber an Bauland für günstige Wohnungen. Für ihn spielten auch die Nebenkosten für den Wohnungsbau eine Rolle, ebenso sei der Bürokratieabbau eine Hilfe.

Vergabegesetz

Bei diesem Thema des Abends wurde es emotional. Rosenbaum kritisierte, dass für Aufträge der öffentlichen Hand nicht der günstigste, sondern der billigste Anbieter genommen werde. Problematisch sei, dass es bei Verstößen gegen das Vergabegesetz keine Strafen gebe. Rosenbaum: „Das Gesetz sorgt dafür, dass man hier völlig gefahrlos die schlimmsten Dinge unternehmen kann.“ Er forderte ein neues Tarif- und Vergabegesetz, bei dem soziale und ökologische Kriterien im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen Kontrollen haben, wenn öffentlich gebaut wird, und Strafen, die man auch merkt“, forderte er.

An Recht und Gesetz habe sich jeder zu halten, kommentierte Matthias Büger. Doch sei dies schwierig zu kontrollieren. Darüber müsse man sich im Arbeitsministerium Gedanken machen. Derzeit gebe es einen Bauboom, was jeder merke, der einen Handwerker brauche. „Doch wenn ich als öffentliche Hand noch viele Nachweise haben will, dann wird der Unternehmer ablehnen“, sagte Büger. Er störte sich daran, dass Rosenbaum zuvor im Zusammenhang mit Unternehmern von „Mafiosi“ gesprochen hatte: „Das sehe ich als Affront, weil es ein grundsätzlicher Vergleich ist.“ Der Gewerkschafter reagierte: „Es gibt eine große Menge Mafiosi im Baugewerbe. Wenn diese gefördert werden, dann sind das Mafiosi.“

Caroline Krohn beleuchtete das Gesetz von zwei Seiten: „Es ist wichtig, das Vergabegesetz mit Auflagen zu besetzen. Ich bin aber auch Unternehmerin und schrecke vor öffentlichen Vergaben zurück.“ Es stelle sich die Frage, ob sich ein kleines Unternehmen im Wettbewerb halten könne, wenn es zu viel Bürokratismus gebe.

Dass der Auftraggeber die Möglichkeit habe, in die Unterlagen eines Unternehmens zu schauen, darauf wies Frank Steinraths hin: „Das bestehende Gesetz gibt sogar die Möglichkeit, ein Unternehmen drei bis sechs Jahre aus der öffentlichen Vergabe auszuschließen, wenn es sich nicht an das Gesetz hält.“ Rosenbaum kritisierte das als wirkungslos.

In den schlimmsten Fällen würden Arbeiter hierher gelockt, sagte Cirsten Kunz. Die Umstände, unter denen sie lebten, seien schrecklich. Sie könnten sich nicht bei der Polizei beschweren, „weil der Polizeiapparat unter der CDU-Landesregierung klein gespart wurde“. Ihre Partei wolle die Anständigen in der Wirtschaft stärken und „die Wenns und Abers aus dem Gesetz rausnehmen“.

Als „zahnlosen Tiger“ bezeichnete Bernd Hannemann das Vergabegesetz. Er zeigte Mitleid für die Ehrlichen: „Es gibt Unternehmen, die sich an alles halten, aber durch die gängige Praxis ins Knie geschossen sind.“