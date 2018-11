Domhöfe: So könnte die Zukunft aussehen

Danach soll es an der Ecke Liebfrauenberg/Brodschirm ein markantes Eckgebäude gebaut werden. Oberhalb schließen sich Townhouses (kleinere Reihenhäuser) an – bis an das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude Gewandsgasse 9 heran. Die heute offene Fläche in Sichtachse Eisenmarkt-Kornmarkt soll so ihre historische Struktur mit zwei Gassen zurückerhalten. Anders als zwischenzeitlich umgeplant, wird der öffentliche Platz mit vier alten Linden nicht erhalten, dort entstehen die Townhouses, was von der BI Marienheim scharf kritisiert wird. Die Mitglieder sehen in dem Platz einen wichtigen Treffpunkt, in den Linden einen zwingend notwendigen Beitrag zum Mikroklima in der Altstadt. Unter dem öffentlichen Platz befinden sich Erdmauern mit Rundbögen. Dem Landesamt für Denkmalpflege zufolge sind es die Grundmauern von vier barocken Gebäuden, die dort bis zum Umbau von Gewands- und Schuhgasse in den 60er und 70er Jahren gestanden haben. Oberhalb der Liebfrauenberg-Zeile schließen sich in der Grafik die drei Domhöfe – „Liebfrauenhof“, „Blaunonnenhof“ und „Herzoglicher Hof“ – bis hinauf zum Domplatz an. Der mittlere „Blaunonnenhof“ ist für das Kino vorgesehen, in den beiden anderen Höfen sollen Wohnungen, Gewerbe und Gastronomie entstehen. (gro)