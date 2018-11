Domhöfe sind beschlossene Sache

Wetzlar Die Entscheidung ist gefallen: Das Stadthaus am Dom aus den 70er Jahren wird abgerissen und durch den Neubau der Domhöfe mit Kino ersetzt. Dazu wird an der Goethestraße ein Parkhaus mit mindestens 210 Stellplätzen gebaut, das Marienheim-Gebäude weicht, Hort und Kita ziehen um in die Turmstraße. Mit breiter Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung Mittwochabend der Umsetzung der Domhöfe-Pläne zugestimmt.