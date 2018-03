Von Steffen Gross

Domhöfe wecken Rieseninteresse

Pläne Mehr als 300 Bürger verfolgen erste öffentliche Konzeptvorstellung in der Stadthalle

Wetzlar Überwiegend auf Zustimmung, aber auch unterschiedlichste Kritik ist das Domhöfe-Konzept gestoßen, als es am Donnerstagabend erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Mehr als 300 interessierte Bürger nahmen an der Infoveranstaltung des Magistrats in der Stadthalle teil.

