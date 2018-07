Von Malte Glotz

Domplatz wird wieder zur Konzertbühne

VERGNÜGEN In dieser Woche startet zum zehnten Mal die musikalische Reihe „donnerstags in Wetzlar live“

WETZLAR Hält der Sommer weiterhin durch, dann steht den Wetzlarern eine gefühlte Verlängerung der Ferien an: Am Donnerstag startet die beliebte Musik-Reihe auf dem Domplatz, die immer ein wenig südländisches Flair in die Altstadt zaubert.

