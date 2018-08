Donnerstags in Wetzlar: Heißer Auftakt mit Jim Button’s

Für einen hitzigen Auftakt sorgten die Jungs von Jim Button‘s die mit Hits, angefangen bei Depeche Modes „Enjoy the Silence“ über die „Hells Bells“ von AC/DC bis zum Punkklassiker „All the small Things“ von Blink 182 eine astreine Show präsentierten. Um Punkt 22 Uhr war dann auch Schluss, aber keine Sorge: Bereits am nächsten Donnerstag geht es weiter. Dann mit der Band „The other Me“. Los geht‘s wie immer um 19 Uhr. (kel/Foto: Keller)