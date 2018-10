Drei Halbe und zwei Ganze macht 700 Jahre Gallusmarkt

Ein paar Handgriffe an Hahn wie Fass und schon reichen zwei volle Schläge, dass das Freibier fließt. Der Gallusmarkt ist eröffnet. Vor 700 Jahren fand er zwar zum ersten Mal statt – zum wievielten Mal er aber gefeiert wird, dass weiß niemand wirklich. Wagner erinnert an die ersten Jahre des Marktes, an die Verleihung des Marktrechtes, an die Wiederbelebung durch die Wetzlarer Händler in den 1960er-Jahren.

Und er dankt dem Künstler Peter Atzbach, der ein Schmuckplakat gestaltet – limitiert und signiert ein Sammlerstück. Es zeigt die Altstadt, den Kaiser, das Riesenrad. Das dreht sich den nächsten Tagen beinahe pausenlos. Es wird gefeiert in Wetzlar – mit jahrhundertealter Tradition.