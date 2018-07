Bischoffen-Niederweidbach Der Regen wird sehnlichst erwartet. Allerdings nicht, dass er, so wie am Donnerstag gegen 13.30 Uhr, stark und nur punktuell fällt. In Niederweidbach sind bei solch einem begrenzten Unwetter drei Keller vollgelaufen, hat die Einsatzleitstelle auf Nachfrage bestätigt. Dies wohl auch, weil der trockene Boden die Feuchtigkeit nicht fassen konnte. (gh)