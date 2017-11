Drei Märkte werden zum einmaligen Weihnachtsflair

WETZLAR Der erste Punsch und der erste Glühwein sind getrunken: Am Donnerstagabend haben Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD), Jan Freidank vom Stadt-Marketing und Assessorin Alexandra Hans für die evangelischen Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels das Weihnachtsflair auf Domplatz, Schillerplatz, in der Bahnhofstraße und an einzelnen Ständen dazwischen eröffnet, musikalisch begleitet vom Bläserkreis Wetzlar unter Kantor Dietrich Bräutigam.

Das Flair hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt, wie Freidank einer großen Schar von Politikern, Kaufleuten und Bürgern berichtete: „Es fragen inzwischen viele andere Städte an, wie wir in Wetzlar das machen“, sagte er.

Und wie? „Indem wir Wetzlarer zusammenhalten“ – über Partei-, Konfessions- und andere Grenzen hinweg. Der Erfolg des Zusammenhalts sei beim Flair in Zahlen ablesbar: Schon jetzt gebe es mehr als 1000 Reservierungen für Tische, er rechne mit 10 000 schlittschuhfahrenden Kindern aus der Eisbahn am Dom.

Dass bei so viel Trubel in der festlich beleuchteten Altstadt die Sicherheit an oberster Stelle stehe, machte Wagner deutlich, der auf berittene und mit Segway ausgestattete Streifen der Polizei und des Ordnungsamtes verwies. Er sagte, dass das Flair auf das Fest der Liebe vorbereitete – und fragte in Anlehnung an ein Bonmot: „Warum kann nicht jeden Tag Weihnachten sein?“ Hans, die auch auf die Krippenausstellung in der Unteren Stadtkirche verwies, sagte vor einmalig schöner Kulisse, dass nun eine Zeit anbreche, die mehr sei als nur Atmosphäre.

Es gebe eine Botschaft – die des Friedens und der Liebe. Auch erinnerte sie daran, „dass viele Menschen arbeiten, damit wir eine schöne Zeit haben können“. Für diese schöne Zeit gibt es nahezu täglich Konzerte, Vorführungen und besondere Aktionen, die detailliert auf www.weihnachtsflair.de zu finden sind. (mgl/Fotos: Glotz)