Drei Räuber überfallen 19-Jährigen

Keine Chance hatte der 19-Jährige in der Wetzlarer Innenstadt gegen die drei Räuber. Einer der Täter trug eine rote Adidas-Jacke mit goldenen Streifen an den Ärmeln.

Gegen 0.10 Uhr war der Hüttenberger von der Altstadt über den Steighausplatz in Richtung der Aral-Tankstelle am Karl-Kellner-Ring unterwegs. Kurz vor der Aral-Tankstelle kamen ihm drei Männer entgegen, die ihn umstellten und unmissverständlich die Herausgabe von Bargeld forderten. Durch das Auftreten des Trios eingeschüchtert, übergab er einen 20-Euro-Schein. Einer der Täter nahm die Banknote entgegen und schlug ihm anschließend mit der Faust in die Magengrube. Danach flüchteten die drei Räuber über den Steighausplatz in Richtung Schillerplatz.

Wer sah Mann mit der roten Adidas-Jacke?

Der Haupttäter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, offensichtlich Südländer und etwa 1,85 Meter groß. Er hatte dunkle Haare die seitlich abrasiert waren. Zur Tatzeit trug er eine rote Adidas-Jjacke mit auffälligen goldenen Streifen an den Ärmeln sowie eine schwarze Jogginghose. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent. Seine Komplizen waren etwa Mitte 20 Jahre alt. Sie trugen dunkle Oberbekleidung und dunkle Jogginghosen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer den Überfall am frühen Samstagmorgen an der Aral-Tankstelle beobachtet hat. Wer kann Angaben zur Identität drei Männer machen? Wo ist das Trio vorher oder nach dem Raub in der Stadt aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter (0 64 41) 91 80.