Drei Verletzte nach Alkoholfahrt

Unfall 25-Jähriger fährt in Leihgestern mit Opel auf Polo auf

Der 25-Jährige Fahrer des Opal Adam aus Mainz, stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, das Auto krachte in eine Mauer. (Foto: Wißner)

Linden Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz einer Alkoholfahrt in Leihgestern am Sonntagmorgen.

Um 7.35 Uhr wurden 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Leihgestern und Großen-Linden zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person in die Gießener Straße in Leihgestern gerufen. Im Mühlberg war unmittelbar nach der Bushaltestelle aus Richtung Gießen kommend ein 25-jähriger Mainzer in seinem Opel Adam auf den VW Polo eines 47-Jährigen aus Gießen aufgefahren.

Der Polo drehte sich mehrfach und prallte auf der Gegenfahrbahn in eine Hecke, während der stark alkoholisierte Unfallverursacher sich um 90 Grad drehte und frontal in eine Mauer krachte.

Während die 56-jährige Beifahrerin im Polo nur leicht verletzt wurde, musste der Fahrer durch die Feuerwehr unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte aus seinem Fahrzeug geschnitten und schwer verletzt dem Rettungsdienst übergeben werden. Beide Fahrzeuginsassen des Polo wurden ins Gießener Uniklinikum in einen Schockraum eingeliefert.

Schaden wird auf rund 18 000 Euro geschätzt

Der leicht verletzte Unfallverursacher wurde in die Asklepiosklinik nach Lich gebracht. Die Straße war während der Rettungsarbeiten eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf 18 000 Euro. (wi)