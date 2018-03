Drei Verletzte nach Unfall

Laut Polizei war die Wetzlarerin am Donnerstagmittag mit ihrem Mercedes G-Klasse aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sie überfuhr einen Leitpfosten, fuhr durch den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde mit einer Sprunggelenksverletzung und einem Beckenbruch ins Krankenhaus Wetzlar eingeliefert. Die Kinder wurden in die Uniklinik Gießen gebracht. An dem Geländewagen entstand Schaden von rund 20 000 Euro. (red)