Dreimal Autos beschädigt

Wetzlar Nach Fällen von Unfallflucht und Beschädigungen an Fahrzeugen in Wetzlar bittet die Polizei um Hinweise auf die Verursacher.

- In der Ernst-Leitz-Straße hat ein Unbekannter einen Unfall mit 5000 Euro Blechschaden verursacht, machte sich aber unerkannt aus dem Staub. Eine Wetzlarerin hatte am Samstagabend gegen 18 Uhr einen weißen Ford Focus in Höhe der Hausnummer 79 abgestellt. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr entdeckte sie an ihrem Auto einen erheblichen Unfallschaden. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallfahrer mit seinem Wagen von der Innenstadt kommend in Richtung Steindorf unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den dort geparkten Ford krachte.

Spiegel abmontiert und mitgenommen

Anzeige

- In der Braunfelser Straße haben Unbekannte am späten Montagabend den Außenspiegel eines geparkten, grauen Toyota Corolla abgetreten. Eine Zeugin beobachtete um 22.28 Uhr eine Frau und einen Mann, beide dunkel gekleidet, bei der Beschädigung des Wagens. Sachschaden: etwa 150 Euro.

- In der Frankstraße haben Unbekannte den linken Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Autos abmontiert und geklaut. Der schwarze Mazda 5 stand in Höhe der Hausnummer 56. Die Tat ereignete sich zwischen Montag gegen 21.30 Uhr und Dienstag gegen 8.30 Uhr. Schaden: 300 Euro.

Um Hinweise bittet in allen Fällen die Polizei Wetzlar, Tel. (0 64 41) 91 80. (red)