Von Lothar Rühl

Dreisbacherin hilft nach Erdbeben

KATASTROPHENHILFE Dr. Margrit Wille ist mit Humedica nach Ecuador aufgebrochen

WETZLAR/EHRINGSHAUSEN-DREISBACH Die Dreisbacher Ärztin Dr. Margit Wille hilft Erdbebenopfern in Ecuador. Am Montag flog sie in das von der Naturkatstrophe betroffene südamerikanische Land.

