Dritter Toter nach Lkw-Unfall auf A 45

Laut Polizei hatte ein Lastwagen gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lützellinden und Wetzlar-Süd in Fahrtrichtung Dortmund aus bislang unbekannter Ursache die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der Lastwagen mit einem Kleintransporter. Im Anschluss krachte noch ein anderes Auto in die Unfallstelle.

Zwei der insgesamt drei Insassen des Kleintransporters starben noch am Unfallort. Ein 18-Jähriger erlag in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Nach unseren Informationen gehörten alle drei Toten zu einer Rollstuhl-Hockeymannschaft und waren auf dem Weg zu einem Spiel in Richtung Dreieich. Der Lkw-Fahrer und zwei weitere Autofahrer wurden nur leicht verletzt.

Unfall führt zu neunstündiger Vollsperrung

Die Autobahn 45 war nach dem Unfall wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen bis circa 18.50 Uhr voll gesperrt. Die Bergungs- und Unfallarbeiten führten zu massiven Verkehrsbehinderungen, die sich laut Polizei im Laufe des Nachmittags auflösten.

Auf unsere Rückfrage stellte ein Polizeisprecher klar, dass die berichteten Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse vor allem auf die örtlichen Bedingungen zurückzuführen waren und weniger auf das Fehlverhalten von Autofahrern. Da sich der Unfall in unmittelbarer Nähe zu einer Baustelle ereignete, sei die Fahrbahn sehr eng gewesen und die Rettungskräfte hätten es entsprechend schwer gehabt, zur Unfallstelle durchzudringen.

Um die beschädigte Bankette wiederherzustellen, wurde die A 45 im Bereich der Unfallstelle am Sonntagmorgen zwischen 6.30 und 10 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund nochmal voll gesperrt. (lhe/dwe)