Von Jenny Berns

Droht eine Wildschweinplage?

Umwelt Bache mit Frischlingen lebt nahe dem Kurpark / Sichtungen auch am Sportplatz

Braunfels Plötzlich taucht das große, graue Tier am Kurpark auf. Besucher schildern, dass die Wildsau zwei Frischlinge im Schlepptau hat. Auch am Sportplatz und in einigen Vorgärten wurden die Schweine gesichtet. Droht Braunfels jetzt eine Wildschweinplage?

