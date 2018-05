Dünsberg, Gleiberg und Romantik

Gießen/Biebertal Da sage nochmal einer, die Romantik sei tot. Wenn abends am Rande des Lahntalradweges in Atzbach Liebespaare auf den Bänken sitzen und knutschen und sich in Gießen junge Leute beim Blick auf den Sonnenuntergang hinter Dünsberg und Gleiberg in die Arme nehmen, dann kann die Romantik gar nicht tot sein, dann geht es ihr offensichtlich gut. Schön ... (pre/Foto: Reeber)