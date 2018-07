Durchbruch an der B 49: IBC Wälzlager und Bund einigen sich

Damit haben manche wohl gar nicht mehr gerechnet. Die Industrie und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill verbreitete die Meldung am Mittwoch über eine Pressemitteilung: „Am Mittwoch unterzeichneten Staatssekretär Mathias Samson vom Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium und Vertreter der Familie Kling für das Unternehmen IBC Wälzlager den Vergleich, der den Weg für den Abschluss des Ausbaus im Bereich Solms-Oberbiel freimacht“.

Damit konnten laut IHK-Hauptgeschäftsführer Andreas Tielmann, der die Gespräche und Verhandlungen zwischen IBC und dem Ministerium von Anfang an begleitete, die langwierigen und technisch wie juristisch außerordentlich anspruchsvollen Verhandlungen über den Interessenausgleich zwischen dem Bund als Träger des Ausbauvorhabens und dem Unternehmen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden.

Grund der Auseinandersetzung waren Sorgen von IBC Wälzlager, dass die dann verbreiterte Bundesstraße mit deutlich mehr Verkehr so nah an das Unternehmen heranrückt, dass die Produktion und Herstellung der Präzisionswälzlager gefährdet sein könnte.

Auch die seit mehr als vier Jahren fertiggestellte Brücke über die Bundesstraße, die den Stadtteil Oberbiel künftig an die Bundesstraße anschließen soll, blieb bisher ohne nennenswerte für den Auto- und Lkw-Verkehr. Funktion.

In konstruktiven Gesprächen konnte mit Unterstützung der vom Land und dem Unternehmen hinzugezogenen Gutachterbüros sowohl für die Bauphase als auch die Betriebsphase tragfähige Lösungen gefunden werden, teilt die IHK mit.

Demnach soll nun schwingungsarm gebaut werden. Außerdem werden Kontrollmessungen und -sichtungen sicherstellen, dass kritische Schwellenwerte nicht überschritten werden.

„Der durchgängige vierspurige Ausbau verbessert die Erreichbarkeit der Region und die Verkehrssicherheit auf dieser vielbefahrenen Ost-West-Verbindung“, sagte Staatssekretär Mathias Samson (Grüne). „Wir freuen uns, dass nun auch der 11. Abschnitt fertiggestellt werden kann. Ich danke allen Beteiligten für ihre konstruktive Arbeit an einer Einigung in diesem außerordentlich komplizierten Fall; dass am Ende eine praktikable Lösung gefunden werden konnte, hat maßgeblich mit der Expertise der Gutachter zu tun.“

IBC Wälzlager schließt sich der Einschätzung von Andreas Tielmann an. Der IHK Hauptgeschäftsführer erklärte diplomatisch, angesichts der schwierigen Ausgangslage und des komplizierten Sachverhaltes sei es gelegentlich recht fordernd gewesen, die für die Einigung notwendige Gesprächs- und Kompromissbereitschaft aufzubringen: „Dafür ist allen Beteiligten zu danken“.

Das Ergebnis ist aus seiner Sicht ein großer Erfolg. Der für die Wirtschaft der Region wichtige vierspurige Ausbau der B 49 kann fortgeführt werden, die aktuell besonderen Belastungen für Unternehmen und Bürger in Oberbiel finden absehbar ein Ende, und der Standort eines für die Region sehr bedeutsamen Technologieunternehmens ist gesichert.