Ebert-Platz: Staus nach Gasaustritt

Nach Gasaustritt ist eine Fahrspur am Friedrich-Ebert-Platz gesperrt. Das wird voraussichtlich bis zur nächsten Woche zu Verkehrsproblemen führen. (Foto: Gross)

WETZLAR Nach Gasaustritt am Friedrich-Ebert-Platz wurde eine Fahrspur für Reparaturarbeiten in der Nacht zum Mittwoch gesperrt. Die Baustelle bleibt voraussichtlich bis Anfang nächster Woche. Der Verkehr aus Nauborn Richtung Innenstadt staut sich vor allem in Stoßzeiten.