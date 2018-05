Eichenprozessionsspinner gesichtet

Im Ortsteil Lang-Göns sind ebenfalls Eichen im neuen Teil des Friedhofs vom Eichenprozessionsspinner befallen. Die Bäume wurden entsprechend mit Hinweisschildern versehen. Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können beim Menschen allergische Reaktionen auslösen. Insbesondere Personen mit Insektenallergie sollten weiträumig den Bereich um die betroffenen Bäume meiden, teilt die Gemeinde Langgöns mit. Das Berühren der Raupen, die in regelrechten Prozessionen am Boden oder an den Bäumen entlangklettern ist auf jeden Fall zu unterlassen. Insbesondere Kinder sind von den interessant anmutenden Tieren fernzuhalten.

Auch die Nester, in die zum Schutz vor natürlichen Feinden die bei der Häutung abgeworfenen Häute mit den Brennhaaren eingewebt sind, dürfen nicht berührt werden. Vom Wind verwehte Brennhaare können auch im weiteren Umfeld der betroffenen Bäume bei Berührung zu den oben genannten Reaktionen führen. Die Brennhaare können mehrere Jahre überdauern und ihre gefährliche Wirkung behalten.

Seitens der Gemeinde wurde eine Fachfirma mit der sachgerechten Entfernung der vorhandenen Nester an den oben genannten Stellen beauftragt. Dennoch ist nicht ganz auszuschließen, dass es im Umfeld der Bäume zu Kontaminationen mit den Brennhaaren kommt. Die Gemeinde bittet deshalb entsprechend Vorsicht walten zu lassen.

Weiterhin treten die Eichenprozessionsspinner auch im Außenbereich an einigen Stellen auf, die ebenfalls gekennzeichnet wurden, sofern der Befall entdeckt wurde.

Hier wird jedoch keine Absaugung der Nester vorgenommen und die betroffenen Bäume sollten weiträumig umgangen werden. Eine absolute Sicherheit mit den Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners in Berührung zu kommen gibt es jedoch nicht, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Langgöns. (red/kel)