Ein Fest der Freude

Weihnachten Christen an Lahn und Dill feiern Jesu Geburt

Wetzlar Selten sind die Kirchen so voll: Am Heiligen Abend und den beiden Feiertagen haben die Christen in der Region die Geburt Jesu Christi gefeiert: das Weihnachtsfest eben.

Copyright © mittelhessen.de 2017