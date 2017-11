Von Jörgen Linker

Ein Immobiliengeschäft mit Standpauke

POLITIK Kreistag beschließt Verkauf der Erk-Schule für 1,25 Millionen Euro an Marburger Immobilienfirma

WETZLAR Der Lahn-Dill-Kreis verkauft die Ludwig-Erk-Schule in Wetzlar für 1,25 Millionen Euro an eine Marburger Immobilienfirma. So hat es der Kreistag am Montag in Wetzlar beschlossen. In der Debatte kam es zum Streit zwischen der AfD und dem Landrat.

