Ein Ja mit Zähneknirschen

Politik Aßlarer Parlament verabschiedet neue Kindergartensatzung

Aßlar Wie sich die Bilder derzeit gleichen: Landauf landab setzen Kommunen die Vorgabe des Landes zu den kostenfreien Kita-Plätzen um und passen ihre Kindergartengebühren an. So auch Aßlar am Montagabend.

Copyright © mittelhessen.de 2018