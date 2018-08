Von Jörgen Linker

Ein Kandidat ist nicht zur Landtagswahl zugelassen

POLITIK Wahlausschuss hat über Direktkandidaten im Lahn-Dill-Kreis entschieden /Linken-Landtag

WETZLAR/DILLENBURG Ein Mitglied der Freien Wähler ist im Lahn-Dill-Kreis nicht als Direktkandidat zur Landtagswahl am 28. Oktober zugelassen worden. Das hat der Kreis-Wahlausschuss am Freitag in Wetzlar entschieden.

Copyright © mittelhessen.de 2018