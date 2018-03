Von Désiree Schneider

Ein Leben fast wie „Bonnie und Clyde“

gerichtsUrteil Verbrecherehepaar muss sich für 20 Straftaten verantworten

Wetzlar Sie lebten fast wie Bonnie und Clyde: Frei und ungebunden, hausten in einem Auto und stahlen all das, was sie gerade zum Überleben brauchten. Sie verübten unzählige Straftaten und spürten dafür am Donnerstag vor dem Wetzlarer Amtsgericht die Konsequenzen.

