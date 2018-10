Ein Patissier auf hoher See

Wetzlar (gh). Der Mann versteht es, Neid zu wecken! Süße Versuchungen und Traumstrände vereint er in "Dessert & Meer". In diesem etwas anderen Kochbuch erzählt Benjamin Maasz nicht nur von Erlebnissen während seiner diversen Kreuzfahrten. Sondern der Patissier zur See beschert dem Süßigkeitenfan auch allerlei verführerische Rezepte.

