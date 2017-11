Von Gert Heiland

Ein Treffpunkt für Alt und Jung

Einweihung Hunderte von Besuchern wollen die neue Stadtbibliothek sehen

Wetzlar So soll’s sein, so kann es bleiben: Pünktlich um 13.30 Uhr begann am Samstag der Tag der offenen Tür im Kulturhaus in der Bahnhofstraße 6, wo nun Stadtbibliothek und Stadtgalerie zu finden sind. Und kaum waren die Schiebetüren auf, strömten die Menschen.

Copyright © mittelhessen.de 2017