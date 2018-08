Von Volker Mattern

Ein ganzes Dorf feiert das Leben

Bürgerfest 40 Vereine und Institutionen zeigen, was es in Krofdorf-Gleiberg alles gibt

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Mehr Vielfalt geht nicht. Was sich am Sonntag in Krofdorf-Gleiberg abspielte, war ein eindrucksvoller Beweis für ein lebendiges Dorf. „Unser Dorf – unser Leben“, Motto dieses Festes, das „von vielen gemacht“ und „für alle gedacht“ war.

Copyright © mittelhessen.de 2018