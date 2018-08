Von Pascal Reeber

Ein genüsslicher Umweg durch den Westerwald

Heimat Erfahren Ehemalige Bahnstrecken rauben dem Radeln im Mittelgebirge seine Strapazen / Serie, Teil 9

Leun/Driedorf/Herborn Von der Lahn an die Dill mit dem Rad. Das geht in Wetzlar in Sekunden. Wobei Radfahrer ja auch die Landschaft sehen wollen. Und von der Lahn an die Dill geht’s eben auch über den Westerwald. Klingt strapaziös? Keine Spur! Diese Tour läuft wie auf Schienen.

