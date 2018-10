Von Ralf Triesch

Ein grandioser Guitarrero

KONZERT Joe Bonamassa und Band reißen das Wetzlarer Publikum mit

WETZLAR Rasend schnelle Soli, verzerrte Gitarren, verträumter Slow-Blues, hämmerndes Saloon-Piano und stampfende Rhythmen – all das und mehr hat der Auftritt des amerikanischen Gitarristen und Sängers Joe Bonamassa in der Rittal-Arena in Wetzlar geboten.

