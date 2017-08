Einblick ins Krematorium

Aktion Spannender Rundgang am Neuen Friedhof für 50 Leser dieser Zeitung

Wetzlar Die Chance auf den nicht alltäglichen, exklusiven Einblick in die Abläufe und die Technik des Krematoriums am Neuen Friedhof haben 50 Leser bei der „Türöffner“-Aktion dieser Zeitung am 9. August in Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung der Stadt Wetzlar.

