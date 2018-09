Eine Klasse mit 90 Kindern

Engagement Lehrer Baity Sow aus dem Senegal erzählt in Aßlar von seiner Schule

Aßlar Baity Sow, Gymnasiallehrer aus dem senegalesischen Gourel, hat drei Tage an der Alexander-von-Humboldt-Schule hospitiert, über Ausstattung und Möglichkeiten gestaunt und im Französisch- und Deutschunterricht erzählt, was Bildung für Kinder in Afrika bedeutet.

