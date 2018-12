Eine Nierenspende rettet zwei Leben

Von Geburt an lebte Heidi Schermuly mit nur einer funktionierenden Niere. Festgestellt wurde im Alter von 17, dass sie rechts lediglich ein Fragment in sich trägt. Doch auch mit allein der linken Niere, die 150 Prozent gab, lebte sie gut und nahezu ohne Beeinträchtigungen, bis vor etwa fünf Jahren. Da wurde der damals 55-Jährigen häufig schlecht, zunächst wusste niemand warum. Durch eine Untersuchung wurde dann klar, dass sich nun auch die linke Niere zurückbildet. „Irgendwann hieß es, ich müsse mich auf Dialyse einstellen“, erinnert sich Heidi Schermuly. Diese Information behielt sie lange Zeit für sich.

Die einzige Alternative war eine Nierenspende. Dabei gilt grundsätzlich, dass die Postmortalspende – also nach dem Ableben des Spenders – eindeutig Vorrang hat. „Eine Lebendspende fand ich zu riskant für den Spender – das wollte ich nicht. Als mein Mann und meine Schwester sich anboten, habe ich gesagt: Das kommt gar nicht in Frage“, berichtet die Münchholzhäuserin. Auch ihre drei Kinder – 36, 33 und 28 Jahre alt – wollten spenden. Das schloss die Mutter erst recht aus: „Sie haben doch noch das ganze Leben vor sich.“

Die Schwester lässt nicht locker: „Ohne Wenn und Aber – du bekommst meine Niere!“

Inzwischen tickte die Uhr gewaltig. Statt der für Organspenden üblichen Vorbereitungszeit von einem Dreivierteljahr war nur noch ein Vierteljahr übrig, bis der Eingriff stattfinden musste. Schwester Anke Drefert ließ nicht locker. „Ohne Wenn und Aber – du bekommst meine Niere“, habe sie schließlich gesagt, so die 52-jährige Steuerfachangestellte aus Weilburg: „Das war für mich überhaupt keine Frage.“

Bei der anschließenden Typisierung stellte sich Erstaunliches heraus: Die beiden Schwestern wiesen nahezu vollidentische genetische Merkmale auf – eine gegenseitige Verträglichkeit, wie sie sonst nur bei Zwillingen vorkommt. Heidi Schermulys Ehemann Klaus wäre zu 50 Prozent kompatibel gewesen. Auch er hätte keine Sekunde gezögert, eine seiner Nieren zu geben – hätte nicht die Schwester ihr sehr viel passenderes Organ angeboten. „Ich hatte nie Angst, dass mir irgendetwas dadurch passieren könnte“, sagt er.

Wer Organspender sein will, wird im wahrsten Sinne auf Herz und Nieren und alle übrigen Organe geprüft. „Blutuntersuchung, Knochendichte, Krebsuntersuchung – man wird komplett auf den Kopf gestellt, um absolut sicher zu gehen. Wer spenden darf, kann sicher sein, dass er absolut gesund ist“, sagt Anke Drefert. Der Spender darf anschließend mit nur einer Niere keinesfalls gefährdet sein – weder körperlich, noch psychisch.

Auch deshalb wird im Vorfeld ein Psychologe hinzugezogen. Ebenso ausgeschlossen werden müssen finanzielle Interessen und Druck. Die Spende muss absolut freiwillig erfolgen. Das wird im Vorfeld durch eine Gutachterkommission sichergestellt. Erlaubt sind Organspenden nur unter Verwandten ersten oder zweiten Grades, zum Beispiel unter Eltern und Geschwistern, unter Ehepartnern, Verlobten oder unter Menschen, die sich persönlich sehr nahe stehen.

Wie entscheidend die intensiven Untersuchungen für ihr Leben werden sollten, erfuhr Anke Drefert bald. Als Ende November 2016 ihre Schilddrüse mit radiologischem Kontrastmittel untersucht wurde, stellten die Ärzte eine zunächst geringfügige Gewebeveränderung fest. Weil dies das Ausschlusskriterium für die Nierenspende hätte bedeuten können, wurde keine Zeit verloren. „Ich kam sofort unters Messer“, so Anke Drefert. Nach der OP hieß es, dass alles gut ist, zur Sicherheit aber wurde das entnommene Gewebe ins Labor geschickt. Und dort ein Karzinom gefunden. Noch in der nächsten Nacht wurde untersucht, ob der Krebs gestreut hat. Zum Glück stellte sich heraus, dass alles herausgeschnitten wurde und die Nierenspende wie geplant nur fünf Tage darauf stattfinden kann.

Der Eingriff am 6. Dezember verlief ohne Komplikationen – und rettete so am Ende beiden Schwestern das Leben. Anke Drefert weiß heute: „Diese Art von Krebs hätte man erst festgestellt, wenn es zu spät gewesen wäre.“ Ihr jüngster Sohn Ma-this habe anschließend gesagt: „Da ist mal eine gute Tat sofort belohnt worden.“

Und auch die Einstellung Heidi Schermulys hat sich durch das Wissen um die Rettung ihrer Schwester verändert. „Sie hat endlich aufgehört, sich Vorwürfe zu machen“, so Anke Drefert.

Dass die Schwestern mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gehen, habe nur den einen Grund, betonen sie: Weitere Menschen von der Organspende überzeugen. Denn die Zahl der Spender sei viel zu gering. Es gebe nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern auch Vorteile, wie ihr eigenes Beispiel deutlich zeige, so Anke Drefert. Beide plädieren für die Widerspruchsregelung, nach der die Zustimmung zur Organspende als getroffen gilt, so lange der Betroffene nicht explizit widerspricht. Zum einen müssten sich die Menschen dann mit dem Thema auseinandersetzen, zum anderen würde die Entscheidung nicht – wie häufig – an den Angehörigen hängenbleiben.

Nach intensiven Monaten geht das Leben weiter. Was bleibt ist die Dankbarkeit

Heidi Schermuly geht es heute, exakt zwei Jahre nach der Nierenspende, „sehr gut“. Die kritische Zeit des ersten Jahres, in der die Gefahr einer Abstoßung besonders groß ist, hat sie hinter sich. Schließlich sei ihre neue Niere von „guter Qualität“, lacht die Hausfrau. Allgemein gelten die Lebendspenden als sehr viel belastbarer als Postmortalspenden. Die Gefahr der Abstoßung besteht jedoch ein Leben lang. Deshalb muss die 60-Jährige Tabletten nehmen, die das Immunsystem unterdrücken, damit der Fremdkörper nicht abgestoßen wird. Dadurch wird sie anfälliger für Ansteckungen und trägt von Zeit zu Zeit einen Mundschutz. In Supermärkten und Bäckereien sei sie deshalb schon angefeindet und beschimpft worden nach dem Motto: „Was willst du draußen, wenn du so krank bist?!“, berichtet sie. Dabei gehe es für sie darum, sich vor den anderen Menschen zu schützen – und nicht die vor sich.

Hinter den Schwestern liegt eine intensive Zeit, in der sie sich noch näher waren als sonst. Auch die anschließende Reha haben sie miteinander verbracht. Mittlerweile gehe das Leben für beide weiter, sagt Heidi Schermuly. Was aber auf jeden Fall bleibe: „Ich bin meiner Schwester dankbar.“