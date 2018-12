Eine echte Herzensangelegenheit

Alles fängt an, als Wolfgang Kothe Anfang 40 ist: „Ich habe gemerkt, dass meine Leistungsfähigkeit eingeschränkt war. Ich wurde schneller müde als früher. Dann konnte ich nicht mehr so gut joggen, musste irgendwann ganz damit aufhören. Zunächst denkt man noch, es läge am Alter, aber das war es nicht“, erzählt Kothe im Rückblick. Irgendwann geht er zum Arzt, wird von diesem zum Kardiologen nach Bad Nauheim geschickt.

Dort erhält er 2003 die Diagnose dilatative Kardiomyopathie. Eine schwere, unheilbare Erkrankung des Herzmuskels.

Bei Wolfgang Kothe ist sie vermutlich genetisch bedingt. „Mein Großvater und mein Vater sind beide früh gestorben. Wahrscheinlich hatten sie dieselbe Erkrankung“, erklärt der 59-Jährige, dessen Leben zum Zeitpunkt der Diagnose bereits stark eingeschränkt ist. Allerdings können nur die Symptome, wie Rhythmusstörungen oder Wassereinlagerungen im Gewebe, behandelt werden. Er bekommt unter anderem einen Herzschrittmacher eingesetzt.

Doch die Krankheit schreitet unaufhaltsam fort. Ab 2005 ist Kothe erwerbsunfähig. 2007 reicht die Leistung des alten Schrittmachers nicht mehr aus, er bekommt einen neuen, diesmal mit Defibrillator. „Dadurch hatte ich erstmal wieder etwas Lebensqualität gewonnen, aber selbst kleine Belastungen wie Treppen steigen oder spazierengehen fielen im Laufe der Zeit schwer. Ich litt immer wieder unter Luftnot.“ Die Ärzte entscheiden schließlich, dass Wolfgang Kothe nur noch mit einem neuen Herz geholfen werden kann: „Ich wusste damals, dass die Chance, ein passendes Organ zu finden, äußerst gering ist. Und man ist dann tatsächlich an einem Punkt, wo man sich der Endlichkeit seines Lebens nicht nur sehr bewusst wird, sondern diese ganz nah vor Augen hat“, schildert Kothe, was in ihm vorging.

Steht man dem großen und sportlich aussehenden Mann heute gegenüber, ist es kaum vorstellbar, dass sein Leben noch vor wenigen Jahren am seidenen Faden hing. Doch genau das ist spätestens ab Ende 2012 der Fall. Täglich muss er in die Klinik, um dort entwässert zu werden. Schlimmer noch: Mit einem Herzschrittmacher lassen sich die Rhythmusstörungen nicht mehr in den Griff bekommen. Die Ärzte stellten fest, dass das Herz mittlerweile einfach zu schwach ist.

„Es ging mir richtig schlecht. Ein Gedanke hat mir allerdings geholfen, zu kämpfen, und das war der an meine Familie. Da war immer der Gedanke: Wenn ich sterbe, bleibt die Familie alleine zurück. Meine Kinder waren gerade mal im Teenageralter und ich selbst hatte meinen Vater ja im Alter von zehn Jahren verloren, das wollte ich für meine Kinder nicht.“ Trotz seines starken Willens, noch möglichst lange zu leben, ist zu diesem Zeitpuntk absehbar, dass dies ohne Transplantation nicht möglich sein wird. Nachdem ein erster Antrag bereits abgelehnt wurde, kommt Kothe Ende Oktober 2013 auf eine „Hochdringlichkeitsliste“ und wird stationär in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim aufgenommen. „Das war mit Hoffnung verbunden. Hoffnung, dass ich ein neues Herz bekomme“, erzählt er. Dann, nach zwei Monaten der Schock: Durch die intensive medizinische Behandlung in der Klinik hat sich sein Zustand soweit verbessert, dass er von der Liste genommen wird.

Wenn er von diesem Moment erzählt, wird die Stimme des 59-Jährigen brüchig. Deutlich ist ihm anzumerken, wie sehr ihn diese Situation auch heute noch bewegt. „Ich bin ein positiver Mensch, aber als ich damals, es war ein Freitag, aus der Klinik entlassen wurde und nach Hause gekommen bin, war ich sehr niedergeschlagen.“

Höhen und Tiefen liegen oft nahe beieinander: Am drauffolgenden Montag klingelt früh am Morgen das Telefon. Der Transplantationsbeauftragte des Krankenhauses teilt Kothe mit, dass ein Spenderherz für ihn da ist. Die Familie macht sich umgehend auf den Weg zur Klinik. Bei der Erinnerung an diesen Moment wird der Erdaer nachdenklich: „Es war zunächst ein Schock, als die Nachricht kam. Ich war sehr aufgeregt, aber gleichzeitig gingen mir auf der Fahrt auch Gedanken durch den Kopf wie: ,Wirst du diesen Weg in deinem Leben noch jemals wieder zurückfahren?‘“

Wenig später kommt Kothe in den Operationssaal und wird operiert. Die Transplantation glückt. Es ist der 24. Februar 2014. „Mein zweiter Geburtstag“, sagt er.

Heute, knapp fünf Jahre später lebt Wolfgang Kothe mit seinem „zweiten Herzen“. Er hat wieder mit dem Wandern angefangen und wirkt gesund und fit. „Ich konnte anfangs nur eine halbe Stunde gehen, nach und nach wurde es mehr. Im Jahr nach der Operation bin ich meinen ersten Halbmarathon gewandert. In diesem Jahr habe ich die Alpen überquert“, berichtet er.

Natürlich gibt es auch Einschränkungen, sie sind unter anderem bedingt durch die notwendige Folgetherapie mit Medikamenten, die das Immunsystem drosseln, um ein Abstoßen des fremden Organs zu verhindern. Wegen des hierdurch erhöhten Infektionsrisikos sind für den Erdaer große Menschenansammlungen nicht ganz ungefährlich. Besucht er ein Fußballspiel, trägt er deshab nicht selten einen Mundschutz. Ebenso darf er beispielsweise rohe Eier oder rohes Fleisch nicht essen.

Trotzdem, die Lebensfreude überwiegt. Und sein Leben hat sich verändert: „Ich lebe bewusster und ich bin dankbar, dass ich eine zweite Chance bekommen habe. Die will ich nach bestem Wissen und Gewissen nutzen. Auch dem Spender, von dem ich nur weiß, dass er zwischen 18 und 58 Jahre alt war, bin ich unendlich dankbar. Aber auch an dessen Familie, denke ich fast täglich, denn die hat einen nahestehenden Menschen verloren.“

Ob er sauer ist, auf alle Menschen, die sich nicht als Organspender registrieren lassen? „Nein, das kann ich so überhaupt nicht sagen. Ich denke nur, dass wir hier in Deutschland alle eine Entscheidung treffen sollten – entweder zu spenden oder eben nicht zu spenden. Damit, dass so viele gar keine Entscheidung treffen, damit kann ich nicht umgehen“, sagt Kothe.

Wichtiger als mit der Situation zu hadern, ist es ihm aber, seine Zeit positiv zu nuten. Das ist ihm gleich im doppelten Wortsinn eine echte Herzensangelegenheit. So engagiert er sich im Bundesverband der Organtransplantierten, ist stellvertretender Vorsitzender der Regionalgruppe Gießen und Fulda. Er unterstützt dort Menschen, die ebenfalls organtransplantiert sind oder eine Organspende brauchen, klärt aber auch über das Thema auf.

Der Bundesverband der Organtransplantierten

Der Bundesverband der Organtransplantierten ist ein Verein, der Menschen nach einer Organtransplantation sowie Menschen, die eine Organtransplantation benötigen, unterstützt und berät. Ebenso betreut der Verein die Angehörigen von Patienten. Ferner klärt der Verband über das Thema Organspende auf und will die Bereitschaft zur Organspende innerhalb der Bevölkerung fördern.

Der Verband hilft dabei unter anderem in sozialrechtlichen Fragen. Er hilft außerdem bei der Wiedereingliederung von Patienten ins Berufsleben, gibt aber auch fachbezogene Patienteninformationen heraus.

Der Bundesverband ist in verschiedene Regionalgruppen gegliedert.

Eine von diesen ist die Gruppe „Mittelhessen, Bad Nauheim und Gießen“. Organisiert ist diese wie eine Selbsthilfegruppe. Derzeit engagieren sich 110 Mitglieder in der Regionalgruppe, in der Regel sind sie ehrenamtlich tätig. Die Gruppe „Mittelhessen, Bad Nauheim und Gießen“gibt es bereits seit über zehn Jahren, gegründet wurde sie von Ingrid und Rüdiger Volke. Letzterer ist weiterhin Vorsitzender der Gruppe. Seine Stellvertreter sind Andrea Dorzweiler und Wolfgang Kothe.

Die Mitglieder der Regionalgruppen organisieren Vorträge rund um das Thema Organtransplantation, beispielsweise zu Fragen der Ernährung unter Immunsuppression. Sie kümmern sich aber auch persönlich um Menschen, die eine Organspende benötigen oder eine solche erhalten haben. So helfen sie unter anderem auch in Versicherungsfragen. Außerdem begleiten sie Menschen, gehen mit ihnen in die Klinik, bieten Gespräche und Beratung an.

Aufklärung rund um die Organtransplantation gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Verbands wie seiner Regionalgruppen. Dazu organisieren die Mitglieder Infostände, bieten aber auch Vorträge und Gespräche in Firmen oder Schulen an. Der Bundesverband der Organtransplantierten finanziert sich ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Weitere Informationen sowie Kontaktinformationen gibt es im Internet auf www.bdo-ev.de.

