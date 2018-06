Eine gute Nachrichtfür Eltern

Politik Kita-Satzung verabschiedet

GREIFENSTEIN Auch in Kindergärten der Gemeinde Greifenstein werden ab dem kommenden Kindergartenjahr die ersten sechs Stunden Betreuung kostenfrei für Eltern. Einstimmig verabschiedeten die Gemeindevertreter am Dienstag in Arborn die Satzungsänderungen.

