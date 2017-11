Eine sehnsuchtsvolle Saison

Von Gert Heiland

Alle Jahre wieder im November stellen Intendantin Marion Grundmann, Vorsitzender Dieter Lefèvre und Geschäftsführer Miguel Marcos Navas das Programm der nächsten Festspiele statt. So geschehen am Freitag in der Naunheimer Mühle.

„Sehnsüchte“, so Grundmann, gebe es viele: nach Liebe, Geborgenheit, Macht, Geld, Erfolg, ewiger Jugend und und und. Ebenso vielfältig sei das Programm mit 35 Veranstaltungen an den drei bewährten Spielorten Rosengärtchen, Lottehof und Hofgut Hermannstein; nicht zu vergessen das Sonderkonzert: Mendelssohn-Bartholdys Paulus-Oratorium im Dom (17. Juni).

Das Schauspiel ist ein Schwerpunkt, so die Intendantin. Das belegt schon das Angebot im Rosengärtchen. Die Spielzeit beginnt offiziell mit Shakespeares „Romeo und Julia“ (28. Juni, Landestheater Detmold). Auf der Freilichtbühne sind auch „Der Alchemist“, eine Komödie in hessischer Mundart nach Ben Jonson und mit, natürlich, Michael Quast und dem Barock-am-Main-Ensemble (30. Juni) sowie Molières „Die Streiche des Scapin“ (Neues Globe Theater) zu sehen (3. Juli).

Thomas Hoffmann & seine Brass Band Berlin bieten am 6. Juli Classics, Jazz und Comedy. Heiter wird es am 11. Juli mit „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ nach dem Erfolgsroman von Jan Weiler (Westfälisches Landestheater). „Die große Freiheit“ ist ein turbulenter, musikalischer Sehnsuchtsabend auf hoher See und kommt, klar, aus Hamburg (14. Juli).

Unerfüllte Liebe ist es, unter der „Cyrano de Bergerac“ leidet. Das Theater „Poetenpack Potsdam“ gastiert mit dem gleichnamigen Stück von Rostand (17. Juli).

Ein Wetzlarer Eigengewächs – „Jazz meets Classic“ mit David Frenkel, Jan Luley und Gästen – geht in die zwölfte Runde (18. Juli). Ein echter Star gibt sich nach Jahren am 20. Juli die Ehre: Sängerin Helen Schneider.

„Der verflixte Scheinwerfer oder andere Katastrophen“ ist der Abend überschrieben, den das ValentinKarlstadt Theater München bestreiten wird (25. Juli).

Und weiter geht’s mit Dirk Schäfer, der Jacques Brel singt und spielt (26. Juli) und gleich zweimal (27., 28. Juli) zu erleben ist das Showmusical „Black or White – A Tribute to Michael Jackson“.

Ganz anders: Paul Holzmann und „die Begleitkapelle“ bieten am 3. August eine 20er Jahre-Revue mit Musik von Franz Grothe.

Im Lottehof darf man sich auf „Goethe: Faust I“ mit Phillipp Mosetter und Michael Quast freuen (1. Juli). Einen Wunsch hat sich Grundmann erfüllt: das Improvisationstheater „hidden shakespeare“ aus Hamburg. Hier ist am 4. Juli das Publikum besonders gefragt.

Im Lottehof sind unter anderem Gayle Tufts und Chansons zu erleben

Mathias Zeh und Rainer Schacht zeichnen als „die festen“ für den Musik-Comedy-Abend „Nussschüsselblues“ am 12. Juli verantwortlich. Das David Frenkel Trio jazzt ebenso im Lottehof wie das Dieter Ilg Trio (13. und 15. Juli).

Kabarett gibt’s von und mit Lüder Wohlenberg unter dem Motto „Wird schon wieder“ (19. Juli) und von „Superwoman“ Gayle Tufts (2. August). Das Preisträgerkonzert, ebenfalls ein Eigengewächs, hat sich gewandelt zum Chansonabend „Rendezvous im Lottehof“ (21. Juli). Mit dabei nicht nur Preisträger des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin, sondern auch Ehemalige und weitere Nachwuchskünstler.

Im Hofgut Hermannstein spielen die Kabarettistin Eva Eiselt („Vielleicht wird alles vielleichter“, 29. Juni) ) und der vielversprechende Neuling Matthias Ningel mit dem Programm „Jugenddämmerung“ (5. Juli) sowie Eveline Lembke und Daniel Schulz mit dem Literatur-und-Wein-Abend „Liebestoll und sehnsuchtsvoll“ (7. Juli), aber auch Björn Kuhn und Boris Leibold mit „Frauen Hauen“, ein „veganes Kabarett mit Musik (Bio)“ (8. Juli). Das Programm steht, der Festspielsommer kann kommen.



RAHMENPROGRAMM

- „Tatort Rosengärtchen“ heißt das Schauspiel der Theatergruppen der Schwingbachschule ebendort (4. Juni).

- Die Goetheschule zeigt auf der Freilichtbühne „Chess – Das Musical“ (Deutsch: „Lotte“-Autor Kevin Schroeder), 7. Juni.

- „Grimm!“ zeigt angeblich die wahre Geschichte von Rotkäppchen und Wolf. Das Musical des Neuen Kellertheaters im Hofgut war der Konkurrent von „Lotte“ beim Musicalpreis. (9., 10., 15. 16. Juni)

- Die Musical AG der Wetzbachtalschule Nauborn und Schwalbach spielt das Kinderstück „König Keks“ (20. Juni).

Und: „The Oldies“ dürften am 23. Juni kein Problem haben, das Hofgut zu füllen.



ZAHLEN UND FAKTEN

Wer von heute an bis zum 31. Dezember 2017 mindestens zwei Tickets kauft, erhält 20 Prozent Rabatt auf einen Kartenpreis ab neun Euro (alle Preise plus Vorverkaufsgebühr).

In der Saison 2017 hatten die Festspiele 31 Veranstaltungen mit 13 756 Zuschauern. Der Jahresabschluss wird einen kleinen Überschuss ausweisen, so Geschäftsführer Miguel Marcos Navas.

Mehr zu Terminen und Vorverkauf auf www.wetzlarer-festspiele.de