Eingeparkt, ausgerastet

AMTSGERICHT Gewalttätiger Senior muss Geldstrafe zahlen

BRAUNFELS/WETZLAR Weil er von einem Postauto am Europaplatz zugeparkt war, rastete ein 66-jähriger Autofahrer im Mai in Braunfels aus und griff nach einem Wortwechsel den Zusteller an. Jetzt musste sich der Senior vor Gericht verantworten.

Copyright © mittelhessen.de 2015