Von Manuela Jung

Einnahmen hoch, Schulden runter

Finanzen Hauseigentümer in Braunfels müssen höhere Grundsteuer zahlen

Braunfels Sie ist eine der wenigen Steuern, auf die eine Stadt unmittelbar Einfluss nehmen kann – die Grundsteuer. In Braunfels wurde sie in diesem Jahr leicht angehoben. Doch was passiert mit den Mehreinnahmen?

Copyright © mittelhessen.de 2017